-FENERBAHÇE KAFİLESİ ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 06.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havaalanına saat 17.00'da inen kafileyi iç hatlar çıkışında yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunurken bazıları futbolcularla fotoğraf çektirdi. Kafileyi taşıyan otobüse bazı taraftarların araçlarıyla eşlik ettiği gözlendi. Gölbaşı'ndaki Türk Telekom Tesislerinde kampa giren Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Semih ve Selçuk Ankara'ya getirilmezken, Gökhan Gönül'ün kafileyle birlikte olduğu görüldü. Başarılı futbolcu Gökhan'ın maç kadrosunda yer almayacağı öğrenildi. -TESİSLERDE TARAFTARDAN SEVGİ SELİ- Fenerbahçe kafilesi, havaalanından ayrıldıktan yaklaşık 1 saat sonra Gölbaşı İncek'teki Türk Telekom Tesislerine ulaştı. Tesislerde sarı-lacivertli kafileyi Fenerbahçe Futbol Okulu öğrenci ve velileri karşıladı. Otobüsten inen futbolcularla fotoğraf çektiren öğrenciler ve veliler, ayrıca oyunculara forma imzalattı. Bu arada, Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Lugano diğer oyunculardan 15 dakika sonra otele girebildi. Lugano otobüsten iner inmez, küçük öğrencilerin ellerindeki formaları imzaladı. Uruguaylı oyuncu, küçük futbolcularla fotoğraf çektirerek, onların isteklerini karşıladı. Lugano'nun otele giremediğini gören yetkililer, kendisini kalabalığın arasından alarak güçlükle otele soktular.