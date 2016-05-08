Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonu oldu

Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 68-66 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Bilyoner'de yer alan habere göre; Maçın ilk çeyreğini ev sahibi takım 28-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Fenerbahçe, aradaki farkı kapatıp öne geçti. Çeyrekte rakibine 26-5 üstünlük kuran Fenerbahçe soyunma odasına 39-33 önde gitti. Hatay Büyükşehir Belediyespor üçüncü çeyrekte rakibini yakaladı ve bu periyot 50-50 eşitlikle sona erdi.

Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrek karşılıklı basketlerle geçti. Son 2 saniyeye Fenerbahçe 68-66 önde girdi. Hatay Büyükşehir Belediyespor son hücumu değerlendiremeyince Fenerbahçe sahadan 68-66 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 66- Fenerbahçe: 68

Salon: Antakya

Hakemler: Turgut Işık, Önder Yılmaz, Halit Can Cihan

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 9, Snytsina 5, Hurst 20, Vajda 13, Bahar Öztürk 19, Devran Tanaçan Bostancı, Gamze Takmaz, Melike Tuğba Oral

Fenerbahçe: Olcay Çakır, Holingsvorth 2, Lavender 21, Jo Coleman 9, Quigley 20, Birsel Vardarlı Demirmen 7, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez

1. Periyot: 28-13

Devre: 33-39

3. Periyot: 50-50