Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyon oldu!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3'üncü maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 56-71 yenerek şampiyon oldu.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe, final serisinde durumu 3-0'a getirerek 2020-2021 lig şampiyonu oldu.

Bu sezon ligde tüm maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, 15. lig şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluk, takımın sosyal medya hesabından ''Nağmalup şampiyon! Tarihimizin ikinci namağlup şampiyonluğunu kazanıyoruz! Bravo potanın kraliçeleri!'' notuyla kutlandı.