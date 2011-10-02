-Fenerbahçe Kadıköy'de yenilmiyor İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, Kadıköy'de yenilgiyi unuttu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ligdeki son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a karşı 4-2'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 26 lig mücadelesinden 21 galibiyet, 5 de beraberlik çıkardı. -26 maçta 68 puan topladı- İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı bu sezon Kadıköy'deki üçüncü maçına çıkan sarı-lacivertliler, 26 maçlık periyotta 21 galibiyet ve 5 beraberlikle toplam 68 puan topladı. Fenerbahçe, beraberlikleri 2009-2010 sezonunda Trabzonspor (1-1), 2010-2011 sezonunda Beşiktaş (1-1), Galatasaray (0-0) ve Bursaspor'a (0-0) karşı alırken, bu sezon Manisaspor ile (1-1) de berabere kaldı. -55 gol attı, 12 gol yedi- Sarı-lacivertli ekip, iki sezon önce 24. haftada Medical Park Antalyaspor galibiyetiyle (1-0) başladığı yenilmediği periyotta 26 maçta rakiplerinin filelerine 55 gol atarken, kalesinde sadece 12 gol gördü. Fenerbahçe'ye yenilmezlik periyodunda Trabzonspor, Manisaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Bucaspor, Kardemir Karabükspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor gol attı. -Farklı galibiyetler- Fenerbahçe, sahasındaki son 26 lig maçında en farklı skorlu galibiyetini, geçen sezonun 33. haftasında Ankaragücü'nü 6-0 yenerek aldı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 1. haftada Medical Park Antalyaspor'u 4-0, 13. haftada da Bucaspor'u 5-2 gibi farklı skorlarla mağlup etmişti.