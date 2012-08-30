Fenerbahçe devler ligine veda etti!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Rusya'nın Spartak Moskova takımı ile 1-1'lik skorla berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertli takım Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rus takımı 5. dakikada Ari'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 69. dakikada Moussa Sow'dan geldi.

Rusya'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, bu karşılaşmanın 1-1 beraberlikle sona ermesiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.

Kura çekimi cuma günü

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'nin rakipleri 31 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak. Yarın oynanacak maçlar sonucunda turu geçmeleri halinde bu kura çekimine Bursaspor ve Trabzonspor da girecek.

İlk maçta egemen yok!

Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın 85. dakikasında sarı kart gören Egemen Korkmaz cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, Avrupa Ligi'nde oynanacak ilk karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kuyt ilk kez boş geçti

Fenerbahçe'nin Liverpooldan transfer ettiği Hollandalı yıldız Dirk Kuyt, sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı Avrupa maçlarının hepsinde gol atmıştı. Hollandalı oyuncu ilk kez bir Avrupa maçını boş geçmiş oldu.

Maçtan notlar

- 81. dakika: De Zeeuw, kırmızı kart görerek Moskova takımını 10 kişi bıraktı

- 69. dakika: Fenerbahçe'ye eşitliği getiren golü Moussa Sow kaydetti. 1-1

- 58. dakika: Brezilyalı yıldız Alex, Selçuk Şahin'in yerine oyuna dahil oldu.

İLK YARI SPARTAK MOSKOVA'NIN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

- 16. dakika: Sağ arka adalesinden sakatlanan Krasic sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı. Miroslav Stoch oyunda.

- 5. dakika: Spartak Moskova takımı Ari'nin golü ile 1-0 öne geçti.

Statta oaly çıktı

Fenerbahçe: Mert, Gökhan Gönül, Yobo, Egemen, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mehmet Topuz(Dk 79 Cristian Baroni), Selçuk(Dk 58 Alex de Souza), Krasic(Dk 16 Stoch), Kuyt, Sow

Spartak Moskova: Dykan, Insaurralde, K. Kombarov, Suchy, Makeev, McGeady, De Zeeuw, D. Kombarov(Dk 66 Bilyaletdinov), Romulo, Ari(Dk 50 Carioca), Emmanuel Emenike(Dk 74 Dzyuba)

Alex yedekler arasında

Fenerbahçe'de kaptan Alex De Souza, Spartak Moskova'ya karşı ilk maçta olduğu gibi rövanşta da yedekler arasında yer aldı. Moskova'daki mücadeleden sonra sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle Kocaman ile sıkıntı yaşayan, ligdeki Gaziantepspor mücadelesinde 18 kişilik kadronun dışında kalan Brezilyalı futbolcu, play-off turunun rövanşında yedekler arasında bulundu. Karşılaşma öncesi takımlar ısınırken diğer yedek futbolcularla birlikte saha içinde bulunan Alex, tribünlerin sevgi gösterileriyle karşılaştı. Taraftarlar “I love you Alex” şeklinde tempo tutarken, Brezilyalı futbolcu kendisini çağıran tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Taraftar istedi, Kocaman, Alex ile tribünleri selamladı

Fenerbahçeli taraftarlar Alex'e gösterdikleri sevgi gösterilerinin ardından bu kez “Aykut Alex el ele hep beraber tribüne” ve “Aykut Alex'i buraya getir” şeklinde uzun süre tezahürat yaptı. Taraftarlar, “Sen bizim Kocaman gururumuzsun” şeklinde tezahüratla Aykut Kocaman'a da sevgi gösterilerinde bulunurken, teknik direktör Kocaman'ın Alex ile tribünleri selamlaması beklentisi bu sırada gerçekleşmedi. Taraftarlar bir ara “Aziz Yıldırım, Aykut Alex'i buraya yolla” şeklinde tezahüratta bulundu. Takımların maç öncesi seremonisinden sonra tribünlerden aynı tezahüratlar yükselince, Aykut Kocaman yedek kulübesindeki Alex'i yanına çağırarak birlikte tribünleri selamlayıp, taraftarların isteğine yanıt verdi.

Tribünlerde büyük coşku

Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma öncesi tribünlerde coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar takımlar seremoniye çıktıklarında maraton üst tribünde dev boyutta “Ay-Yıldızlı” bayrak açarken, Türk Telekom kale arkası tribünde ise büyük boyutta Fenerbahçe bayrağı açıldı.