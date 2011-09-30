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Spor

Fenerbahçe Kadıköy'de taraftarıyla buluşuyor İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2011 17:00

-Fenerbahçe Kadıköy'de taraftarıyla buluşuyor İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçta, bu sezon ilk kez taraftarının tamamıyla buluşacak. Cezası nedeniyle sahasındaki ilk maçı seyircisiz, ikinci maçı da sadece kadınlar ve 12 yaş ve altı çocuklar önünde oynayan sarı-lacivertliler, cezalı maçların tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bu sezon ilk kez tüm taraftarlarının önünde mücadele edecek. Manisaspor maçında kadınların ve çocukların 46 bir kişiyle destek verdiği sarı-lacivertli ekibe, cezalı maçların ardından Kadıköy'de çıkacağı ilk maçta taraftar gruplarının büyük destek vermesi bekleniyor. -Sakatlar dönüyor- Fenerbahçe'de, sakatlıkları nedeniyle sezon başından bu yana çok sayıda maçta takımını yalnız bırakan futbolculardan bazılarının yarınki maçta takıma dönmesi bekleniyor. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından bu hafta için yapılan çalışmalardan takımla antrenmanlara başlayan Gökhan Gönül, Mehmet Topuz ve Selçuk Şahin, teknik direktör Aykut Kocaman'ın vereceği karara göre maçta forma şansı bulabilecek. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Uğur Boral ve kaleci Serkan Kırıntılı'nın yanı sıra, çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Kesimal ve Emre Belözoğlu ise yarınki maçta da takımda yer alamayacak. -Olası 11- Teknik direktör Kocaman'ın yarınki maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında sahaya sürmesi beklenen olası 11 şöyle: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bilica, Yobo, Ziegler, Mehmet Topuz, Cristian, Selçuk Şahin, Caner Erkin (Stoch), Alex, Semih Şentürk. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sarı-lacivertli ekip maçın hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerinde kampa girecek.

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