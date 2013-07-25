Fenerbahçe Kadıköy'de sezonun ilk yenilgisini tattı

Fenerbahçe, hazırlık maçında Hollanda’nın PSV Eindhoven takımını ağırladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Şükrü Saracoğlu Stadı’nda ilk kez taraftar karşısına çıktığı maçta, Fenerbahçe rakibine 2-0 mağlup oldu.



Fenerbahçe, 3 topunun direkten döndüğü maçta PSV Eindhoven’a 2-0 mağlup oldu. Hollanda ekibinin gollerini Matavz ve Locadia kaydetti.

Fenerbahçe karşılaşmaya Volkan, Bekir, Yobo, Alves, Kadlec, Meireles, Cristian, Emre, Caner, Kuyt ve Webo ilk 11’i ile başladı. Sarı lacivertliler ilk devrede konuk ekibin kalesinde pozisyon üretmekte zorlanırken, PSV Eindhoven 15. dakikada Tim Matavz’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk devrenin kalan bölümünde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken, PSV Eindhoven soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Fenerbahçe ikinci devreye 5 oyuncu değişikliği yaparak girdi. Volkan, Bekir, Cristian, Emre ve Caner oyundan çıkarken; Mehmet Topal, Stoch, Mert, Alper ve Mehmet Topuz oyuna dahil oldu.

İkinci yarıya rakip sahada baskı kurarak hızlı giren sarı lacivertliler Hollanda ekibinin kalesinde net fırsatlar yakaladı. Konuk ekip oyunu kendi sahasında kabul ederken, Meireles’in ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten geri geldi.

PSV Eindhoven kalesinde önemli pozisyonlar üreten Fenerbahçe’de Meireles 68. dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldı. Portekizli futbolcunun vuruşunda top birkez daha direkten döndü. Kendi sahasından hızlı çıkarak sarı lacivertlilerin kalesinde pozisyon arayan konuk ekip, 71. dakikada farkı 2’ye çıkardı.

Hollanda temsilcisinde 71. dakikada sahne alan Locadia, kaleci Mert’i mağlup ederek topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı. Sarı lacivertliler daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başlarken, Sow’un vuruşunda top rakibe çarparak yükseldi ve üst direkten dışarı çıktı.

Kalan sürede başka gol olmazken, PSV Eindhoven sahadan 2-0 galip ayrıldı.



72 gün sonra taraftarıyla buluştu



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla İstanbul'da karşılaşan Fenerbahçe, 72 gün sonra Kadıköy'de taraftarıyla buluştu.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda en son Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 12 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, 72 gün sonra sahasında PSV Eindhoven maçıyla taraftarlarının karşısına çıktı.

Taraftarlar, maç öncesi ısınmaya çıkan futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak, sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ı da taraftarlar uzun süre tribüne çağırdı. Yanal, ısrarlı tezahüratlar üzerine tribünlere doğru giderek, taraftarları selamladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, PSV Eindhoven maçında stadı büyük ölçüde doldururken, maraton tribününde yer yer boşluklar göze çarptı.



İlk 11'de 7 yabancı



Teknik Direktör Ersun Yanal, PSV Eindhoven maçında ilk 11'de 7 yabancı oyuncuya yer verdi.

Sarı-lacivertlilerde Yobo, Kuyt, Meireles, Cristian, Alves, Kadlec ve Webo ilk 11'de sahaya çıkarken, Türk oyunculardan Volkan Demirel, Bekir İrtegün, Emre Belözoğlu ve Caner Erkin ilk 11'de görev yaptı.

Yabancı oyunculardan Sow, Holmen, Stoch ve Krasic ise yedekler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'nin Azerbaycan'ın Khazar Lankaran takımıyla yaptığı hazırlık maçında da ilk 11'de 7 yabancı sahaya çıkmıştı.



Yeni transferler ilk kez Kadıköy'de maça çıktı



Fenerbahçe'nin yeni transferleri ve teknik direktör Ersun Yanal, PSV Eindhoven maçıyla birlikte Kadıköy'de ilk kez taraftarlarının karşısına çıktı.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının ardından sarı-lacivertli takımla anlaşan Ersun Yanal ile yeni transferler Bruno Alves, Michal Kadlec, Samuel Holmen ve Alper Potuk, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda taraftarlarıyla buluştu.

Alves ve Kadlec ilk 11'de sahaya çıkarken, Holmen ve Alper Potuk yedekler arasında yer aldı.



6 hakem görev yaptı



Fenerbahçe ile PSV Eindhoven takımları arasında oynanan özel maçta 6 hakem görev yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda hayata geçirilecek 6 hakemli sistemin denendiği karşılaşmada orta hakem olarak Volkan Bayarslan, yardımcı hakemler Kerem Ersoy, Mehmet Kapluhan, dördüncü hakem Ceyhun Sesigüzel'in yanı sıra ilave yardımcı hakem olarak da Murat Özcan ve Onur Karabaş görev aldı.

Öte yandan, Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı, PSV Eindhoven maçı öncesi Fenerbahçe'yi takip eden muhabirlere iftar verdi.