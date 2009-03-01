Fenerbahçe Kadıköy'de kral!



Süper Lig'de sahasında lider Sivasspor'u 4-2 yenerek, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe'ye Kadıköy'de yan bakılmıyor.



Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarının desteğiyle yaptığı 12 lig maçında 9 galibiyet alırken, 2 maçta berabere kaldı, sadece 1 kez sahadan yenik ayrıldı. Fenerbahçe, 22 hafta sonunda ligdeki 40 puanın 29'unu sahasında topladı.



Ligde sahasında Galatasaray, Beşiktaş ve Sivasspor gibi şampiyonluk yarışındaki rakiplerini mağlup eden Fenerbahçe, Hacettepe'ye 7, Bursaspor'a 5, Galatasaray ve Sivasspor'a da 4'er gol attı.



Sarı-lacivertliler, ligdeki 43 golünün 33'ünü Kadıköy'de taraftarının önünde rakip filelere gönderdi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Trabzonspor ve Gaziantepspor ile berabere kalan Fenerbahçe, tek yenilgisini ise Kayserispor'dan aldı.



Fenerbahçe'nin bu sezon ligde sahasında aldığı sonuçlar şöyle:



2. Hafta: Fenerbahçe-İstanbul B.Belediyespor: 2-0



4. Hafta: Fenerbahçe-Gençlerbirliği...............: 3-0



6. Hafta: Fenerbahçe-Kayserispor................: 1-4



8. Hafta: Fenerbahçe-Bursaspor...................: 5-2



10.Hafta: Fenerbahçe-Galatasaray...............: 4-1



11.Hafta: Fenerbahçe-Ankaraspor...............: 2-0



13.Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş...................: 2-1



15.Hafta: Fenerbahçe-Antalyaspor..............: 2-0



17.Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 0-0



18.Hafta: Fenerbahçe-Gaziantepspor.........: 1-1



20.Hafta: Fenerbahçe-Hacettepe..............: 7-0



22.Hafta: Fenerbahçe-Sivasspor..............: 4-2



Süper Lig'de bu sezon evinde rakip takımlara geçit vermeyen Sivasspor, deplasman maçlarında ise iç sahadaki başarılı performansından çok uzak bir grafik çiziyor. Bu sezon sahasında yaptığı 11 maçın 10'undan galibiyetle 1'inden ise beraberlikle ayrılan Sivasspor, sahasındaki bu başarılı performansını deplasman karşılaşmalarına yansıtamadı.



Sahasında en son geçen sezonun 33. haftasında 4 Mayıs 2008 günü Galatasaray'a 5-3 yenilen, bu mağlubiyetin ardından bu sezonun ilk haftasında Kayserispor ile berabere kalıp, Bursaspor, Fenerbahçe, Ankaragücü, Denizlispor, Konyaspor, Gaziantepspor, Hacettepe, Galatasaray, Kocaelispor ve Eskişehirspor'u mağlup etmeyi başaran Yiğidolar, evindeki maçlara oranla deplasmanda başarısız bir grafik çizdi.



İç sahada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek topladığı 31 puanla iç saha puan durumuna göre ligin en başarılı takımı olan Yiğidolar, dış sahada yaptığı 11 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek 14 puan toplayabildi.



Ligde yaptığı 22 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 45 puan toplayan Sivasspor, evinde yenilgi yüzü görmezken, bu sezonki 3 mağlubiyetinin tamamını dış sahada aldı. Bu sezon dış sahada Kocaelispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Gençlerbirliği'ni yenip, Trabzonspor, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Kayserispor ile berabere kalan Sivasspor, Ankaraspor ve Antalyaspor'un ardından Fenerbahçe'ye de dış sahada mağlup oldu. Dış sahada 6. haftada Ankaraspor'a 2-0, 10. haftada ise Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Yiğidolar, dün de Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olmuştu.



Ligde deplasmanda en son 16. haftada Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Sivasspor, bu galibiyetin ardından dış sahada 18. haftada Adana'da Kayserispor ile 0-0, 20. haftada Bursaspor ile Bursa'da 1-1 berabere kaldıktan sonra 22. haftada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 4-2 mağlup oldu. Son 3 deplasman maçında 2 puan kazanan Yiğidolar, rakip filelere 3 gol atıp, kalesinde ise 5 gol gördü.



Ligde ve kupada yaptığı son 16 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, dün ligde Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olarak 111 gün sonra sahadan yenik ayrıldı. Ligin 10. haftasında 9 kasım 2008'de Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olduktan sonra 11'i ligde, 5'i ise kupada olmak üzere yaptığı son 16 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor, dün Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Mehmet Yıldız



ve Murat Sözgelmez'in attığı gollerle 2 kez öne geçtiği maçta, Uğur Boral (2), Semih Şentürk ve Diego Lugano'nun gollerine engel olamayarak Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu.



Yiğidolar, böylece Antalyaspor mağlubiyetinin ardından tam 111 gün sonra sahadan yenik ayrılarak 16 maçlık yenilmezlik serisini Kadıköy'de noktaladı.



YİĞİDOLAR'IN YENİLMEZLİK SERİSİ



10. haftadaki Antalyaspor yenilgisinin ardından ligde Konyaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantepspor, Hacettepe, Gençlerbirliği, Galatasaray, Kocaelispor ve Eskişehirspor'u yenen Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Bursaspor ile berabere kalmıştı. Fortis Türkiye Kupası'nda ise gruplarda Manisaspor ve Denizlispor'u yenip, Alanyaspor ile berabere kalan Yiğidolar, kupanın çeyrek finalinde



Galatasaray ile yaptığı 2 karşılaşmanın 1'inden beraberlikle, diğerinden ise seri penaltı atışları sonucu galibiyetle ayrılmıştı.



Kırmızı-beyazlı ekip, 16 maçlık bu periyotta 11 galibiyet (1'i seri penaltı atışları sonucu), 5 de beraberlik elde etmişti.