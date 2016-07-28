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Spor

Fenerbahçe Kadıköy'de 43 yıllık hasreti sona erdirdi

Sarı lacivertliler 7 Kasım 1973'te Nice'i 2-0 yenmişti

28 Temmuz 2016 14:57

Fenerbahçe bu akiam aldığı galibiyetle Fransız ekiplerine karşısında 43 yıl sonra iç saha galibiyeti aldı. Son olarak 7 Kasım 1973'te Nice'i İstanbul'da 2-0 yenen sarı-lacivertliler, daha sonra Fransız ekipleriyle seyircisi önünde oynadığı 6 maçı da galip bitirememişti.

Sarı-lacivertliler, Monaco'yu 2-1 yenerek bu hasretine son vermiş oldu.

4 maç sonra 

Bu maçla beraber Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 4 maçlık galibiyet hasreti de sona erdi.

Bu aşamada oynadığı son 4 maçtan 3 yenilgi ve bir beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, şanssızlığını Monaco karşısında kırdı.

Fenerbahçe, Monaco maçından önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu aşamada 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'a 3-0 ve 2-0 yenildi. Geçen sezon ise 3. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'le sahasında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda rakibine 3-0 yenilerek kupa dışında kalmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, bu aşamada Monaco maçından önceki galibiyetini 2013-2014 sezonu 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımını 6 Ağustos 2013'te 3-1 yenerek elde etmişti.

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