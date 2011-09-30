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Spor

Fenerbahçe Kadıköy'de 25 maçtır yenilmiyor İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2011 17:19

-Fenerbahçe Kadıköy'de 25 maçtır yenilmiyor İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Fenerbahçe, Kadıköy'de yenilgiyi unuttu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ligdeki son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 25 lig mücadelesinde 20 galibiyet, 5 de beraberlik çıkardı. -25 maçta 65 puan topladı- İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı bu sezon Kadıköy'deki üçüncü maçına çıkacak sarı-lacivertliler, 25 maçlık periyotta 20 galibiyet ve 5 beraberlikle toplam 65 puan topladı. Fenerbahçe, beraberlikleri 2009-2010 sezonunda Trabzonspor (1-1), 2010-2011 sezonunda Beşiktaş (1-1), Galatasaray (0-0) ve Bursaspor'a (0-0) karşı alırken, bu sezon Manisaspor ile (1-1) de berabere kaldı. -51 gol attı, 10 gol yedi- Sarı-lacivertli ekip, iki sezon önce 24. haftada Medical Park Antalyaspor galibiyetiyle (1-0) başladığı yenilmediği periyotta 25 maçta rakiplerinin filelerine 51 gol atarken, kalesinde sadece 10 gol gördü. Fenerbahçe'ye yenilmezlik periyodunda Trabzonspor, Manisaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Bucaspor ve Kardemir Karabükspor gol atabildi. -Farklı galibiyetler- Fenerbahçe, sahasındaki son 25 lig maçında en farklı skorlu galibiyetini, geçen sezonun 33. haftasında Ankaragücü'nü 6-0 yenerek aldı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 1. haftada Medical Park Antalyaspor'u 4-0, 13. haftada da Bucaspor'u 5-2 gibi farklı skorlarla mağlup etmişti.

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