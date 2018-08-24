Fenerbahçe, Josef'in bonservisini açıkladı

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, Josef de Souza\'nın 12 milyon Euro karşılığında Al Ahli\'ye transfer olduğunu açıkladı.

Bugün Josef de Souza transferi için Suudi Arabistan\'ın Al Ahli takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildiren sarı lacivertli kulüp, Brezilyalı oyuncunun bonservis bedelini duyurdu.

KAP\'a yapılan bildirimde, Josef de Souza\'nın 12 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibine transfer olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından KAP\'a yapılan açıklama şu şekilde: \"Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza\'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli\'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.000.000 Euro (Onikimilyon Euro) bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.\"