T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Janssen'i açıkladı

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Tottenham Hotspur'dan Vincent Janssen'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı

08 Eylül 2017 21:59

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Tottenham Hotspur\'dan Vincent Janssen\'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada: \"Kulübümüz, Premier League ekibi Tottenham Hotspur\'da forma giyen forvet oyuncusu Vincent Janssen ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır. Hollanda Milli Takımı\'nda da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Tottenham Hotspur Kulübü\'nden 1 yıllığına kiralanmıştır. Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını ve Janssen\'nin Çubuklu ile büyük başarılara imza atmasını diliyoruz\" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAFenerbahçe Tottenham Hotspur Vincent JanssenKulüptenPremier LeagueTottenham HotspurVincent JanssenHollanda Milli TakımıTottenham Hotspur KulübüHollandalıJanssenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24