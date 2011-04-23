-FENERBAHÇE İZMİR'DE LİDERLİK PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Bucaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, İzmir'de galip gelerek, liderliği yeniden ele geçirmeyi amaçlıyor. Haftaya lider giren Trabzonspor'un Eskişehirspor maçında 2 puan kaybetmesiyle yeniden liderlik şansı doğan sarı-lacivertli ekip, ligden düşmeme mücadelesi veren rakibini yenmesi durumunda, bitime 4 hafta kala averajla zirveye yerleşecek. Bu sezon deplasmanda en son 16. haftadaki Ankaragücü maçında 2-1'lik mağlubiyetle puan yitiren Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında rakip sahalarda çıktığı 6 maçtan da galip ayrıldı. -NİANG YOK- Sarı-lacivertliler, Bucaspor maçında golcü ismi Niang'dan yoksun olacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, geçen hafta Gaziantepspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen, aynı zamanda sakat olan Niang'ın yokluğunda ilk 11'de Semih'e görev vermesi bekleniyor. Gaziantepspor maçının ardından sakatlıkları nedeniyle haftayı takımdan ayrı çalışmalarla geçiren Selçuk ve Dia'nın da kadroda bulunmaması beklenirken, sarı-lacivertli ekibin olası 11'i şöyle: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Andre Santos, Mehmet Topuz, Emre, Cristian, Caner (Stoch), Alex ve Semih. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bünyamin Gezer yönetecek. -3 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA- Fenerbahçe'de Bucaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Spor Toto Süper Lig'de 3'er sarı kartları bulunan Caner Erkin, Cristian Baroni ve Emre Belözoğlu, yarınki maçta da forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında cezalı duruma düşecek.