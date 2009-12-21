Fenerbahçe iyi kapattı

T24 - Turkcell Süper lig'de sezonun ilk yarısının son karşılaşmasında Trabzonzpor ile karşılaşan Fenerbahçe Güiza'nın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam oynanan maçı değerlendirdi.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (22.12.2009)



Ligi 37 puanla kapatıp, Avrupa’da grubundan lider çıkan Fenerbahçe başarılı bir ilk yarı geçirdi. İlginçtir çok iyi oynayarak değil.



Maç bir başladı, iki takım oyuncuları bu doksan dakikayı zor bitirir diye düşündük. Top bir o kalede, bir bu kalede gidip geliyordu. 30 dakika böyle geçti. Bu bölümde Fenerbahçe’nin iki net pozisyonu, Güzia’nın kaçırdığı akıl almaz bir gol fırsatı vardı. Yine Güiza’nın ceza sahası dışından vurduğu nefis şutu kaleci Onur tokatladı. Ani bir kontratakta araya atılan bir topta yardımcı hakemin hatalı ofsayt bayrağı da Trabzonspor’un çok önemli bir akınını kesti.



30. dakikadan sonra uzatmalar dahil rölanti bir maçtı. Fenerbahçe öndeki iki oyuncusu Alex ve Güiza ile gol arıyor. Trabzonspor takımında önde oynayan Umut stoperlerin kucağında kalıyor, arkadan sürpriz oyuncular Colman ve Alanzinho pozisyon kovalıyordu. İkinci yarının başında Cristian’nın hatasında da önemli bir fırsatı harcıyorlardı.



İkinci yarı rölanti tempoda giderken Gökhan taç atışını zekice kullandı ve Alex kafasıyla müthiş bir asist yaptı. Güiza rakip ile topun arasına vücudunu kullarak çok iyi girdi, solla ayak bileğini yatırarak kaleciyi çaresiz bırakan bir şutla takımını öne geçirdi.



Golden sonra savunmaya çekilen Fenerbahçe’de, Teknik Direktör Daum önce ayağında problem olan Emre’nin yerine Deniz’i alarak takımın boyunu uzattı. Arkasından kalçasına darbe alan Güiza’nın yerine Semih girdi. Semih top rakipteyken Alex’in arkasında oynadı. Yani orta saha gibi. Alex, Song ve Egemen’in arasından sürpriz toplar yaratmaya çalıştı.



Fenerbahçe oyunun son bölümünde dörtlü defansla, hatta öndeki Deniz’i de savunmanın içine çekerek beşli oynadı. Çok fazla pas yaptıkları için de Trabzonspor hücumları şuursuz gerçekleşti. Çünkü Fenerbahçe deplasmanda oynamasına rağmen topa daha hakimdi. Aslında iki takımda da müthiş oynayan yoktu. Etkili isimler vardı. Lugano, Bilica, Alex ve Güiza gibi.



Ligi 37 puanla kapatıp, Avrupa’da grubundan lider çıkan Fenerbahçe başarılı bir ilk yarı geçirdi. İlginçtir çok çok iyi oynayarak değil. İkinci yarıda da inanılmaz bir fikstür avantajı var. Devre arası iyi hazırlanırlarsa birinci favori olurlar.



Hakem Bülent Yıldırım temiz bir maç yönetti. Ama özellikle maratonun önündeki yardımcı hakem Hüseyin Fidan bazı önemli pozisyonlarda hatalı bayraklar kaldırdı.