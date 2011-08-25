-Fenerbahçe itiraz etti İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, UEFA'nın isteği üzerine bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan men edilen Fenerbahçe Kulübü, TFF Tahkim Kurulu'na itiraz etti. Fenerbahçe Kulübü Avukatı Haluk Burcuoğlu, TFF'nin İstinye'de bulunan binasına gelerek, sarı-lacivertli ekibin TFF'nin aldığı men kararına yönelik itirazını Tahkim Kurulu'na iletti. Haluk Burcuoğlu, federasyon binasına girişte oldukça sinirli şekilde sert bir açıklamada bulunurken, TFF'ye tepkilerini dile getirdi. Aracından indikten sonra basın mensuplarına, ''Buraya geldik, konuyla ilgili gereken her yere de gideceğiz'' diyen Burcuoğlu, şu ifadeleri kullandı: ''Açıklama yapacak bir şey yok. Ortada hukukla alakası olmayan bir karar var. Biz federasyonu özerk sanıyorduk, değilmiş. Kendi kararlarını hiçe sayıp, oradan (UEFA) uyduruk yaratılmış bir bildirime dayanarak bir karar veriliyor. Çok enteresan. Açın bakın mevzuata, TFF'nin Şampiyonlar Ligi'nden men etme yetkisi de yok. Hukukçu olduğuma üzülüyor, utanıyorum.'' Açıklamasının ardından TFF binasına giren Burcuoğlu, itiraz dilekçesini sunmak üzere Tahkim Kurulu'nun bulunduğu kata geçti. Bu arada, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Merçil de daha sonra federasyon binasına geldi.