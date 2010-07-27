-FENERBAHÇE İSVİÇRE'YE GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Fenerbahçe, Young Boys takımıyla yarın yapacağı Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı için İsviçre'ye gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Zürih'e uçan sarı-lacivertli kafile, buradan karayoluyla maçın oynayacağı Bern şehrine geçecek. UEFA'ya isminin bildirilmesi için gerekli evrak işlemleri süren yeni transfer Dia da İsviçre'ye götürüldü. Fenerbahçe kafilesinde, geçen sezondan Avrupa kupalarında kart cezası bulunan yeni transferlerden Caner Erkin ile Güiza, Ertuğrul, Gökhan Gönül, Uğur, Lugano, Mehmet Topuz, Özer, Berk, Hasan Erbey'in dışındaki tüm futbolcular yer aldı. Teknik direktör Aykut Kocaman, TSİ 19.30'da, karşılaşmanın oynanacağı Stade de Suisse'de Young Boys maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Kocaman'ın basın toplantısının ardından sarı-lacivertliler, TSİ 20.00'de, başındaki 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulacak son hazırlık çalışmasını yapacak. Sarı-lacivertliler, yarın TSİ 21.15'de Young Boys ile yapacağı maçın ardından geceyi Bern'de geçirip, 29 Temmuz Perşembe günü sabahı İstanbul'a dönecek.