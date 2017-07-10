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Spor

Fenerbahçe İsviçre yolcusu

Hazırlık kampının ilk etabını Düzce'de gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap için İsviçre'nin Lozan kentine gidecek

10 Temmuz 2017 17:00

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışması için yarın İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek. İlk etap kamp çalışmasını Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-lacivertli takım, iki günlük iznin ardından yarın İsviçre'ye hareket edecek.

NTVSpor'un haberine göre; sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 11.30'da özel uçakla İsviçre'nin Cenevre şehrine gidecek. Sarı- lacivertliler, buradan kamp yapacağı Lozan'a kara yoluyla geçecek.

Fenerbahçe, ikinci etap kamp çalışması kapsamında 4 takımla hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertliler, 12 Temmuz Çarşamba günü Portekiz'in Sporting Lizbon, 15 Temmuz Cumartesi günü Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazartesi günü İspanya'nın Athletic Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa 1. Lig ekibi Monaco'yla hazırlık maçı oynayacak. Sarı-lacivertliler, Monaco maçından sonra kampı tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe, 27 Temmuz'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını İstanbul'daki tesislerinde sürdürecek.

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