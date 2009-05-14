Fortis Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 4-2 yenilerek 26 yıllık kupa hasretini gideremeyen Fenerbahçe, İstanbul'a üzgün döndü.



Maçın ardından İzmir'den İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafileyi taşıyan özel uçak Sabiha Gökçen Havaalanı'na inerken, havaalanında ve Samandıra Kamp Merkezi çevresinde olası bir taraftar tepkisine karşı geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.



Havaalanına ve kamp tesislerine taraftar gelmedi, herhangi bir olay da yaşanmadı.



Takımı taşıyan otobüs havaalanından ayrılırken bir kişi, İdari Menajer Volkan Ballı'ya başarısızlık nedeniyle sitem etti.

