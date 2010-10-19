-FENERBAHÇE İSTANBUL DIŞINDA İLK KEZ KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 18.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon lig ve Avrupa kupalarında İstanbul dışında çıktığı 5. resmi maçında ilk galibiyetini elde etti. Ligde İstanbul dışında oynadığı ilk iki deplasman maçında, 2. haftada Trabzonspor'a 3-2, 4. haftada da Kayserispor'a 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, 8. hafta mücadelesinde Konyaspor'u 4-1'lik skorla geçerek, İstanbul dışında ilk kez galibiyetle tanıştı. Fenerbahçe, ligin 6. haftasında Kasımpaşa'yı 6-2 yendiği maçta rakibiyle Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelip İstanbul dışına çıkmamıştı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları mücadelesinde ise deplasmanda oynadığı iki maçta 1'er yenilgi ve beraberlik almıştı.