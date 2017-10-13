Fenerbahçe İspanya'da tek sayıyla mağlup

THY Euroleague'in ilk haftasında 'son şampiyon' unvanıyla parkeye çıkan Fenerbahçe Doğuş, Euro Cup şampiyonu Unicaja Malaga’ya deplasmanda 68-67 mağlup oldu.

Maça ev sahibi Malaga 6-0’lık bir seriyle başlarken, Fenerbahçe Doğuş ilk çeyreğin yarısından itibaren oyuna ortak oldu ve maçta 11-8’lik skorla öne geçti. İlk çeyrek 20-20 eşitliklikle son buldu.

İkinci yarı kontrolü eline alan sarı-lacivertliler üst üste bulduğu sayılarla rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Farkı 10 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe, ilk yarıyı 41-36 önde tamamladı. 3. çeyrekte de etkin oyununa devam eden İstanbul ekibi, 3. çeyreği 57-50 ile önde bitirdi.

Fenerbahçe, son çeyrekte resmen kontak kapattı. Malaga üst üste sayılarla bitime 8 dakika kala uzun zaman sonra ilk defa öne geçti. Son Euro Cup şampiyonu Malaga, çeyreğin ilk yarısında 18-3’lük seri yakalasa da oyunun sonlarına doğru geri dönen Fenerbahçe Doğuş, bitime 33 saniye kala Sloukas’ın turnikesiyle farkı 1’e indirdi: 68-67.

Malaga'nın son hücumdan eli boş dönmesiyle maçın son topu Fenerbahçe’ye geçti, Sloukas’ın son saniye atışı sayı olmayınca ev sahibi ekip Malaga, maçtan 68-67 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş’ta 15 sayı kaydeden Sloukas, maçın en skorer oyuncusu olurken, Malaga’da Shermadini’nin 12 sayısı takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

‘’Geçen seneyi ne kadar çabuk unutursak, bizim için o kadar iyi olur’’

Maç sonunda açıklamalar yapan Koç Zeljko Obradovic şunları söyledi:

Tam beklediğimiz gibi bir maç oldu. Malaga şu ana kadar oynadığı gibi bir maç oynadı. Savunmada çok agresiftiler, tam saha presle oynayarak bizi sıkıştırdılar. Çok sayıda top kaybı yapmamızı sağladılar. 13 top kaybımız var ve bu çok yüksek. Bizden fazla hücum ribauntu aldılar ve serbest atışlarda da daha iyiydiler. Bu şekilde olmamalı.

En önemlisi geçen sene yaşadığımız şeyleri ne kadar çabuk unutursak, bizim için o kadar iyi olur. Biz yeni bir takımız. Herkes bize karşı çok farklı motivasyonla oynayacak. Daha güçlü olmamız lazım.

Çok derin bir kadromuz var. Bütün sorumluluk oyuncularda. Herkes kaç dakika oynayacağını kendisi belirler. Çözüm çok kolay. Hatalarımıza bakıp daha iyi çalışmamız gerekiyor.