Fenerbahçe işi İstanbul'a bıraktı

THY Euroleague 9. haftasında Atina Panathinaikos'a 69-55 mağlup olan Fenerbahçe, Top 16 şansını Cantu maçına bıraktı.



Fenerbahçe Ülker, THY Euroleague 9. haftasında Panathinaikos'a konuk olduğu gecede Atina'dan 69-55 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Top 16 şansını Cantu maçına bırakırken İstanbul'da rakibiyle adeta bir final maçına çıkacak.

THY Euroleague C Grubu'nda Fenerbahçe Ülker, Panathinaikos'a 69-55 mağlup olarak TOP 16' şansını Cantu maçına bıraktı. Ev sahibi ekipte, Andy Panko 15 sayı 6 ribauntla oynarken Sofoklis 11, Diamantidis, Bramos ve Banks 9'ar sayı kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Romain Sato'nun 20 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistlik performansı galibiyeti engelleyemedi.

NTV Spor ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Ülker periyodun başında 8-0'lık bir seri yakaladı. Çeyreğin ortalarında sayı bulmakta zorlanan Panathinaikos 5 top kaybı ile oynarken temsilcimiz bu bölümü sadece 1 top kaybı ile geçti. Periyodun son bölümünde Yunan ekibi çabuk toparlanarak Sofoklis ve Diamantidis ile farkı eritmeyi başardı. Fenerbahçe Ülker ise son bölümde sayı bulamazken çeyreği 14-12 önde kapamayı başardı.

İki takımın da düşük yüzdeli oynadığı hücumlar ikinci çeyrekte de devam etti. Fenerbahçe Ülker'in üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren Panathinaikos önce skoru eşitledi daha sonra da öne geçti. Diamantidis'in bu bölümdeki etkili performansı Yunan temsilcisinin oyunun hakimiyetini eline geçirmesini sağladı. Devrenin son bölümünde boş dönülen hücumlar Fenerbahçe Ülker'in rakibini yakalamasına engel oldu ve Panathinaikos araya 29-23 önde girdi.

Karşılaşmanın devre arasında Panathinaikos'ta 9 sezon geçiren Mike Batiste'e verilen ödül Olympic Sports Center'da duygusal dakikalara sahne oldu.

Üçüncü çeyrekte Panathinaikos Stephane Lasme ile boyalı alandan sayılar bulurken Fenerbahçe Ülker'de Bo McCalebb takımın skor yükünü çeken isim oldu. Skor yönünden kısır geçen hücumlar üçüncü çeyrekte de devam etti ve Panathinaikos'un ilk üçlüğü çeyreiğin bitimine 2 dakika kala Diamantidis'ten geldi. Son bölümde Sofoklis'in sayıları Pana'yı rahatlatsa da Fenerbahçe Ülker'de Romain Sato'nun üç sayılık atışı temsilcimizin son periyoda umutlu girmesini sağladı. 43-37.

Dördüncü çeyrekte Andy Panko ve Marcus Banks ile kolay sayılar bulan Panathinaikos periyod ortasında farkı çift hanelere çıkarmayı başardı. Fenerbahçe Ülker, takımı adına ayakta kalan tek isim olan Sato'nun yanına başka bir oyuncu bulamayınca farkı bir türlü eritemedi. Son bölümde temsilcimizin çabaları yetersiz kaldı ve Panathinaikos karşılaşmayı 69-55 kazandı.

Pana böylece 9 hafta sonunda 6. galibiyetine ulaşırken Fenerbahçe Ülker 5. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, Top 16 şansını İstanbul'da karşılaşacağı Cantu maçına bıraktı.