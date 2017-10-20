"Fenerbahçe ilk kez üzerine gelecek bir rakiple oynayacak, bundan faydalanabilir"

Spor yorumcusu ve eski Beşiktaş Futbol Direktörü Zeki Önder Özen, Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi “Fenerbahçe ilk kez üzerine gelecek bir rakiple oynayacak. Bunu değerlendirebilir. Genel eğilim Galatasaray’ın kazanacağı yönünde ama Fenerbahçe bu durumdan faydalanabilir” yorumunu yaptı.

Fenerbahçe’nin motivasyonunun ön planda olacağını söyleyen Özen, Galatasaray’ın da iç saha avantajına dikkati çekti.

Önder Özen’in beIN SPORTS’taki yorumu şöyle oldu:

“Galatasaray iç sahayı hissettirerek oynayacaktır. Ligde şu ana kadar en yüksek tempoya çıkmış takım. Çok da güçlü bir iç saha oyunu var ama ben Fenerbahçe’nin bundan yararlanabileceğini düşünüyorum."

"Fenerbahçe hiçbir zaman

bu haftalarda ligden kopmadı"

"Galatasaray’ın çok güçlü bir iç saha oyunu oynaması gerekiyor. Fenerbahçe ilk kez üzerine gelecek bir rakiple oynayacak. Bunu değerlendirebilir. Genel eğilim Galatasaray’ın kazanacağı yönünde ama Fenerbahçe bu durumdan faydalanabilir.

Fenerbahçe hiçbir zaman bu haftalarda ligden kopmadı. Bu maçı kaybederse kopabilir ama kazanırsa güçlü bir motivasyonla devam edecek. Ben o güçlü motivasyonun Fenerbahçe’nin işine yarayacağını düşünüyorum.”