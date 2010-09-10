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Spor

FENERBAHÇE İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ PEŞİNDE İSTANBUL (A.A)

10 Eylül 2010 18:21

-FENERBAHÇE İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, yarın ligde bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Ligde kendi sahasında 1. hafta Medical Park Antalyaspor'u 4-0 ve 3. haftada da Manisaspor'u 4-2 yenen sarı-lacivertliler, deplasmanda Trabzonspor ile yaptığı karşılaşmayı 3-2 yitirmişti.  Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönerek, bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.  -KOCAMAN DA İLK PEŞİNDE- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman da sarı-lacivertli takımla ilk deplasman maçını kazanmak istiyor. Kocaman yönetiminde ligde ve Avrupa kupalarında bu sezon deplasmanda 3 maç yapan sarı-lacivertliler, 3 maçta da galip gelemedi.  Avrupa kupalarında deplasmanda Young Boys ile 2-2 berabere kalıp, PAOK'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, ligde de Trabzonspor'a 3-2 yenilmişti.  Fenerbahçe, yarın Kayserispor'u yenerse teknik direktör Aykut Kocaman da sarı-lacivertli takımla ligdeki ilk deplasman galibiyetini almış olacak.  -KARŞILAŞMA SAAT 19.00'DA BAŞLAYACAK- Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.  Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Kuddusi Müftüoğlu yönetecek.

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