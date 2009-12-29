Fenerbahçe ilk bombayı patlattı !

T24- Sarı-Lacivertliler, 'Gitti, gidiyor" denilen Semih Şentürk'ün sözleşmesini 2010-2011 sezonu sonuna kadar uzattı.

Turkcell Süper Lig’de ilk yarının noktalanmasıyla birlikte gözler transfere çevrilirken, ilk ‘imza’ Fenerbahçe’den geldi. Takımdan ayrılan Roberto Carlos’un yerine hücum hattına yeni bir yabancı arayışını sürdüren Sarı-Lacivertliler, ilk olarak “iç” sorunu çözdü. Teknik Direktör Christoph Daum’un “Hücum oyuncusu alacağız”açıklaması sonrası takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Semih Şentürk’ün sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Turkcell Süper Lig’in gol kralı olduğu 2007-2008 sezonu sonrası Fenerbahçe ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayan ve sezon sonunda serbest kalacak olan tecrübeli golcü kendini Mayıs 2011’e kadar Sarı-Lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.



Opsiyon kullanıldı

Bir yıllık opsiyon hakkının kullanılmasıyla ilgili olarak Semih’le masaya oturan ve anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertli yönetimin, yeni sözleşmeyi Türkiye Futbol Federasyonu’na da gönderdiği ortaya çıktı. Semih’i 1.5 yıl daha Fenerbahçe’de tutacak olan yeni sözleşme 22 Aralık 2009 günü TFF tarafından işleme konuldu. Fenerbahçeli yöneticiler, Semih Şentürk’ün sezon sonunda serbest kalacağı, İspanya ve Almanya’dan gelen teklifleri değerlendireceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, yıldız oyuncunun 2011 yılına kadar Sarı-Lacivertli kulüp için ter dökeceğinin altını çizdi.

