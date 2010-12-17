-FENERBAHÇE İLE YİĞİDOLAR'UN 11. MÜCADELESİ İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Fenerbahçe ile Sivasspor yarın yapacakları maçla birlikte Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 10 maçtan 7'sini Fenerbahçe, 1'ini Sivasspor kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 27 golüne, Sivasspor 11 golle yanıt verdi. İki ekip arasında yarınki maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan 5 maçtan 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 1'i berabere sonuçlandı, Sivasspor henüz deplasmanda galip gelemedi.