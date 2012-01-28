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Spor

Fenerbahçe ile Mersin İdmanyurdu ligde 24. maça çıkıyor İSTANBUL (A.A)

28 Ocak 2012 13:17

-Fenerbahçe ile Mersin İdmanyurdu ligde 24. maça çıkıyor İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Fenerbahçe ile Mersin İdmanyurdu yarın yapacakları maçla birlikte ligde 24. kez karşılaşacak. İki ekibi ligde 29 yıl sonra İstanbul'da karşı karşıya getirecek yarınki randevu öncesi Fenerbahçe'nin 11, Mersin İdmanyurdu'nun sadece 1 galibiyeti bulunuyor, taraflar 11 maçta da eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin geride kalan maçlarda attığı toplam 30 gole, Mersin İdmanyurdu 14 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Mersin'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. -İstanbul'daki maçlar- Fenerbahçe ile Mersin İdmanyurdu, lig tarihinde İstanbul'da 11 maç yaptı. İstanbul'daki karşılaşmalarda Fenerbahçe 6, Mersin İdmanyurdu 1 galibiyet alırken, 4 maç da berabere bitti. Fenerbahçe, kendi evindeki maçlarda toplam 18 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. İki ekip İstanbul'da son lig maçını 29 Mayıs 1983 tarihinde oynadı ve kazanan taraf 3-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu. -Mersin İdmanyurdu'nun tek galibiyeti 1968'de- Mersin İdmanyurdu, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk ve tek galibiyetini 1968-69 sezonunda aldı. 1 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'daki maçta rakibini 1-0 mağlup eden Mersin ekibi, daha sonra Fenerbahçe ile yaptığı 20 maçta da galibiyet elde edemedi.

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