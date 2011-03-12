-FENERBAHÇE İLE KONYASPOR 24. KEZ İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Fenerbahçe ile Konyaspor takımları ligde yarın 24. kez karşı karşıya gelecek. Birinci Lig'de ilk kez 1988-89 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve şimdiye dek Fenerbahçe ile toplam 23 lig maçında karşılaşan Konyaspor, sarı-lacivertli takım karşısında sadece 1 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibiyle yaptığı 23 lig maçından 22'sini kazanırken, sadece 2004-2005 sezonunda, şampiyonluğu ilan ettikten sonraki son maçta deplasmanda 4-2 yenildi. Fenerbahçe'nin toplam 77 golüne, Konyaspor 25 golle yanıt verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-1 kazandı. -İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR- Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 11 lig maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, evindeki tüm maçları kazanırken, toplam 40 gol attı, kalesinde sadece 9 gol gördü.