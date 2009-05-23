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Spor

Fenerbahçe ile Konya 22.kez

Turkcell Süper Lig'in 33.haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk edecek

23 Mayıs 2009 03:00


Turkcell Süper Lig'in 33.haftasında 22.kez karşı karşıya gelecek ekiplerden Fenerbahçe daha önce oynanan 21 mücadelenin 20'sini kazanırken Konyaspor sadece 1 galibiyet alabildi. 

Fenerbahçe ile Konyaspor takımları ligde yarın 22. kez karşı karşıya gelecek. Birinci Lig'de ilk kez 1988-89 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve şimdiye dek Fenerbahçe ile toplam 21 lig maçında karşılaşan Konyaspor, sarı-lacivertli takım karşısında sadece 1 kez galip gelebildi.

Fenerbahçe, rakibiyle yaptığı 21 lig maçından 20'sini kazanırken, sadece 2004-2005 sezonunda, şampiyonluğu ilan ettikten sonraki son maçta deplasmanda 4-2 yenildi.

Fenerbahçe'nin toplam 69 golüne, Konyaspor 22 golle yanıt verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 10 lig maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, evindeki tüm maçları kazanırken, toplam 36 gol attı, kalesinde sadece 7 gol gördü.

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