Fenerbahçe ile Kocaelispor 40. kez



Fenerbahçe ile Kocaelispor ligde yarın 40. maça çıkıyor. İki takım arasında bugüne dek yapılan maçlardan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Kocaelispor kazanırken, 12 maç da berabere sonuçlandı.





Fenerbahçe ile Kocaelispor, yarın yapacakları maçla birlikte lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek.



Ligde bugüne kadar iki takım arasında oynanan 39 karşılaşmanın 20'sini Fenerbahçe kazanırken, 7 maçta Kocaelispor galip geldi, 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



Sarı-lacivertlilerin attıkları toplam 70 gole, Körfez ekibi 31 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında İzmit'te yapılan maçı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.



KOCAELİSPOR'UN SON GALİBİYETİ 1998'DE



Kocaelispor, lig tarihinde Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 27 Mart 1998 tarihinde İzmit'te yapılan maçta 2-1'lik skorla aldı.



Körfez ekibi bu maçın ardından Fenerbahçe ile yaptığı 11 maçta da galip gelemezken, bu süre içinde 7 kez yenilip, 4 kez de berabere kaldı.



''KÖRFEZ''İN İSTANBUL'DA GALİBİYETİ YOK



Kocaelispor, sarı-lacivertli ekip karşısında bugüne kadar lig maçlarında İstanbul'da galip gelemedi.

İstanbul'da şimdiye dek oynanan 19 maçta Fenerbahçe 12 kez galip gelirken, 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin İstanbul'daki 40 golüne, Kocaelispor sadece 7 golle yanıt verebildi.



Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1981-82 ve 1994-95 sezonlarında 5-1, 1992-93, 1995-96 ve 2000-2001 sezonlarında da 4-0'lık sonuçlarla aldı.



Kocaelispor ise Fenerbahçe karşısındaki toplam 7 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.



