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Spor

FENERBAHÇE İLE K.KARABÜKSPOR 8. KEZ İSTANBUL (A.A)

07 Mayıs 2011 13:44

-FENERBAHÇE İLE K.KARABÜKSPOR 8. KEZ İSTANBUL (A.A) - 07.05.2011 - Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor lig tarihinde yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 7 maçtan 6'sını Fenerbahçe kazandı, 1'i berabere sonuçlandı, Kardemir Karabükspor henüz galibiyet alamadı. Fenerbahçe'nin toplam 17 golüne, Kardemir Karabükspor 6 golle yanıt verdi. İki takım arasındaki lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle: /*   Sezon                   Maç                   Sonuç ---------    -------------------------------    ----- 1993-1994    Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor    4 - 1                Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe    2 - 3 1997-1998    Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe    1 - 2              Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor    2 - 0     1998-1999    Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor    4 - 1                  Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe    0 - 0 2010-2011    Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor    2 - 1 */

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