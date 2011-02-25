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Spor

FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 18. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A)

25 Şubat 2011 12:22

-FENERBAHÇE İLE KASIMPAŞA 18. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 18. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 17 maçtan 13'ünü Fenerbahçe, 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki toplam 41 golüne, Kasımpaşa 14 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. Geçen sezon Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan ise Kasımpaşa 3-1 galip ayrıldı. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta, hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldular.

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