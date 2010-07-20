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Spor

FENERBAHÇE İLE JUVENTUS'UN KRASİÇ ÇEKİŞMESİ   FLORANSA (A.A)

20 Temmuz 2010 13:15

-FENERBAHÇE İLE JUVENTUS'UN KRASİÇ ÇEKİŞMESİ   FLORANSA (A.A) - 20.07.2010 - Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden bir olan Sırp kanat oyuncusu Milos Krasiç'e talip olan Juventus'un transferi hala bitirmemesi ve Fenerbahçe'nin de baskısını arttırması nedeniyle Sırp oyuncunun arada kaldığı belirtildi.  Torino merkezli bir gazete olan ''Tuttosport''ta yer alan habere göre, 25 yaşındaki Milos Krasiç'in Juventus'u beklemekten yorgun düştüğü ifade edilirken, oyuncunun İtalya'ya gelmekten mutluluk duyacağı, ancak Juventus'un transferde yeni bir şey yapmamasının oyuncu cephesinde, sıkıntı yarattığı bildirildi.  Başarılı kanat oyuncusunun avukatının açıklamalarına dayandırılan haberde, Krasiç'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin de transferin lehine sonuçlanması için baskısını arttırdığı kaydedildi.  Krasiç'in bu noktadan sonra nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken, oyuncunun geleceği hakkında daha fazla beklemeyeceği ifade edildi. 

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