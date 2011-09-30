-Fenerbahçe ile İBB'nin 9. randevusu yarın İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Fenerbahçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'de yarın 9. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 8 maçta Fenerbahçe 4, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 9, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 8 gol attı. Bu arada, yarınki maçın yapılacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki 4 lig maçından 3'ünü Fenerbahçe kazanırken, 1'i berabere bitti.