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Spor

Fenerbahçe ile İBB'nin 9. randevusu yarın İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2011 13:53

-Fenerbahçe ile İBB'nin 9. randevusu yarın İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Fenerbahçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'de yarın 9. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 8 maçta Fenerbahçe 4, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 9, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 8 gol attı. Bu arada, yarınki maçın yapılacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki 4 lig maçından 3'ünü Fenerbahçe kazanırken, 1'i berabere bitti.

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