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Spor

FENERBAHÇE İLE İBB 7. KEZ KARŞILAŞACAK İSTANBUL (A.A)

26 Kasım 2010 12:34

-FENERBAHÇE İLE İBB 7. KEZ KARŞILAŞACAK İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Fenerbahçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 7. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 6 maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3, Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Yarınki maçın yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki 3 lig maçını da İstanbul Büyükşehir Belediyespor kazandı. Lig maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor 8, Fenerbahçe ise 6 gol attı. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçların sonuçları şöyle: 2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0            Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2   2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0            İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0 2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0            İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1

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