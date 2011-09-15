-Fenerbahçe ile Gaziantepspor 51. randevuda İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Fenerbahçe ile Gaziantepspor, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 30 Eylül 1979 tarihinde Gaziantep'te 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başlayan rekabette, geride kalan maçlarda galibiyet sayısında sarı-lacivertlilerin 31-11 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 8 kez de eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı toplam 99 gole, Gaziantepspor 52 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezon yapılan maçları Gaziantepspor kendi evinde 2-1, Fenerbahçe de Kadıköy'de 1-0'lık sonuçlarla kazandı. Fenerbahçe ile Gaziantepspor, yarın yapacakları lig maçıyla birlikte Gaziantep'te 25. kez karşı karşıya gelecek. Gaziantep'te yapılan toplam 24 lig maçında ev sahibi ekip 10, Fenerbahçe 9 galibiyet alırken, 5 maç berabere bitti. Gol sayısında ise Fenerbahçe'nin 39-35 üstünlüğü bulunuyor. Bu arada, iki takım arasında 1993-1994 sezonunda Gaziantep'te yapılması gereken maç, ev sahibi ekibin cezası nedeniyle Mersin'de oynanmış ve Fenerbahçe 2-0 galip gelmişti. Ligin son şampiyonu Fenerbahçe, yarınki rakibi Gaziantepspor ile deplasmanda yaptığı son 3 lig maçını da yitirdi. Sarı-lacivertli ekip, 2008-2009 sezonunda 1-0, son 2 sezonda ise 2-1'lik sonuçlarla Gaziantep'ten eli boş döndü. Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasındaki randevular genelde gollü maçlara sahne oluyor. Fenerbahçe, rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini, 2007-2008 sezonunda Gaziantep'teki maçta 5-0, tarihe geçen 1991-1992 sezonunda 8-4, 1981-1982 ve 2003-2004 sezonlarında 5-1, 1998-1999 sezonunda da 4-0'lık skorlarla aldı. Gaziantepspor ise Fenerbahçe önünde en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 5-1'lik sonuçla elde etti. 54. sezonunu geçiren lig tarihinde şimdiye dek bir maçta en fazla gol, Fenerbahçe ile Gaziantepspor'un oynadıkları bir karşılaşmada filelere gitti. İki takım arasında 1991-1992 sezonunda, 16 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da yapılan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazanırken, filelere giden toplam 12 gol, ligde şimdiye dek bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti. Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay kendi kalesine, Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ve Fenerbahçeli Semih Yuvakuran kendi kalesine attı. Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında ligde 2000-2001 sezonunda İstanbul'da yapılan maç da adeta nefesleri kesti. Ligde 29. haftada Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşmaya Fenerbahçe 61 puan ve averajla lider, Gaziantepspor ise 58 puanla 3. sırada başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantepspor 3-0 önde kapadı. İkinci yarıda adeta coşan Fenerbahçe, üst üste bulduğu gollerle inanılmazı gerçekleştirip, sahadan 4-3 galip ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçti.