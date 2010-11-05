-FENERBAHÇE İLE ESKİŞEHİRSPOR'UN 49. RANDEVUSU İSTANBUL (A.A) - 05.11.2010 - Turkcell Süper Lig'de, yarın yapılacak Fenerbahçe-Eskişehirspor maçıyla birlikte her iki ekip lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 12'sini Eskişehirspor kazanırken, 12 maç berabere bitti, gol sayısında da sarı-lacivertli ekibin 72-46 üstünlüğü bulunuyor. -İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR- Fenerbahçe ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde İstanbul'da 23 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 18, Eskişehirspor sadece tek galibiyet alırken, 4 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 44 gol atarken kalesinde 13 gol gördü. Bu arada, iki takım arasında 1977-78 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle Ankara'da yapıldı ve maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Eskişehirspor, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında ligdeki tek galibiyetini 1987-88 sezonunda 4-0'lık skorla aldı. -TARİHE GEÇEN MAÇLAR- Fenerbahçe ile Eskişehirspor takımları arasındaki lig maçlarından bazıları Türk futbol tarihine geçti. Fenerbahçe, Eskişehirspor'u 1988-89 sezonunda Eskişehir'de 7-2, 1995-96 sezonunda da İstanbul'da 6-0 yenerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2'sine imza attı. Eskişehirspor ise 1987-88 sezonunda İstanbul'da Fenerbahçe'yi 4-0 yenerek, tarihi bir skoru yakaladı. Bu arada, iki takım arasında 1986-87 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-1 kazanırken, sarı-lacivertli takımın bu maçtaki 4 golünü de penaltılardan Zafer Tüzün attı. Zafer Tüzün böylece, lig tarihinde, bir maçta en çok penaltı golü atan futbolcu olarak tarihe geçti. -SON 10 MAÇ- İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle: Sezon Maç Sonuç ------- ------------------------ ----- 1987-88 Fenerbahçe-Eskişehirspor 0 - 4 Eskişehirspor-Fenerbahçe 2 - 1 1988-89 Fenerbahçe-Eskişehirspor 3 - 1 Eskişehirspor-Fenerbahçe 2 - 7 1995-96 Eskişehirspor-Fenerbahçe 1 - 2 Fenerbahçe-Eskişehirspor 6 - 0 2008-09 Eskişehirspor-Fenerbahçe 2 - 2 Fenerbahçe-Eskişehirspor 2 - 1 2009-10 Eskişehirspor-Fenerbahçe 2 - 1 Fenerbahçe-Eskişehirspor 2 - 0