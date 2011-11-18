T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe ile Eskişehirspor yarın 51. randevuda İSTANBUL (A.A)

18 Kasım 2011 13:07

-Fenerbahçe ile Eskişehirspor yarın 51. randevuda İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak Fenerbahçe-Eskişehirspor maçıyla birlikte her iki ekip lig tarihinde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 26'sını Fenerbahçe, 12'sini Eskişehirspor kazanırken, 12 maç berabere bitti, gol sayısında da sarı-lacivertli ekibin 79-49 üstünlüğü bulunuyor. Ligde geçen sezonki maçları Fenerbahçe, İstanbul'da 4-2, Eskişehir'de ise 3-1'lik skorlarla kazandı. Fenerbahçe ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde İstanbul'da 24 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 19, Eskişehirspor sadece tek galibiyet alırken, 4 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 48 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Bu arada, iki takım arasında 1977-78 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle Ankara'da yapıldı ve maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Eskişehirspor, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında ligdeki tek galibiyetini 1987-88 sezonunda aldı. 20 Eylül 1987 tarihinde yapılan maçtan kırmızı-siyahlı ekip 4-0 gibi farklı bir sonuçla galip ayrıldı. Bu maçın ardından İstanbul'da yapılan 5 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı.  -Tarihe geçen maçlar- Fenerbahçe ile Eskişehirspor takımları arasındaki lig maçlarından bazıları Türk futbol tarihine geçti. Fenerbahçe, Eskişehirspor'u 1988-89 sezonunda Eskişehir'de 7-2, 1995-96 sezonunda da İstanbul'da 6-0 yenerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2'sine imza attı. Eskişehirspor ise 1987-88 sezonunda İstanbul'da Fenerbahçe'yi 4-0 yenerek, tarihi bir skoru yakaladı. Bu arada, iki takım arasında 1986-87 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-1 kazanırken, sarı-lacivertli takımın bu maçtaki 4 golünü de penaltılardan Zafer Tüzün attı. Zafer Tüzün böylece, lig tarihinde, bir maçta en çok penaltı golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24