-Fenerbahçe ile Eskişehirspor yarın 51. randevuda İSTANBUL (A.A) - 18.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak Fenerbahçe-Eskişehirspor maçıyla birlikte her iki ekip lig tarihinde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 26'sını Fenerbahçe, 12'sini Eskişehirspor kazanırken, 12 maç berabere bitti, gol sayısında da sarı-lacivertli ekibin 79-49 üstünlüğü bulunuyor. Ligde geçen sezonki maçları Fenerbahçe, İstanbul'da 4-2, Eskişehir'de ise 3-1'lik skorlarla kazandı. Fenerbahçe ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde İstanbul'da 24 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 19, Eskişehirspor sadece tek galibiyet alırken, 4 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 48 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Bu arada, iki takım arasında 1977-78 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle Ankara'da yapıldı ve maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Eskişehirspor, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında ligdeki tek galibiyetini 1987-88 sezonunda aldı. 20 Eylül 1987 tarihinde yapılan maçtan kırmızı-siyahlı ekip 4-0 gibi farklı bir sonuçla galip ayrıldı. Bu maçın ardından İstanbul'da yapılan 5 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. -Tarihe geçen maçlar- Fenerbahçe ile Eskişehirspor takımları arasındaki lig maçlarından bazıları Türk futbol tarihine geçti. Fenerbahçe, Eskişehirspor'u 1988-89 sezonunda Eskişehir'de 7-2, 1995-96 sezonunda da İstanbul'da 6-0 yenerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2'sine imza attı. Eskişehirspor ise 1987-88 sezonunda İstanbul'da Fenerbahçe'yi 4-0 yenerek, tarihi bir skoru yakaladı. Bu arada, iki takım arasında 1986-87 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-1 kazanırken, sarı-lacivertli takımın bu maçtaki 4 golünü de penaltılardan Zafer Tüzün attı. Zafer Tüzün böylece, lig tarihinde, bir maçta en çok penaltı golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.