Fenerbahçe ile Dia'nın yolları ayrılıyor

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Niang gidince morali bozuldu



Sakatlığı nedeniyle ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan Senegalli futbolcu, sarı lacivertli ekipten ayrılmak istediğini teknik direktör Aykut Kocaman ile paylaştı.Kocaman da, Dia'nın bu talebine olumlu yanıt verdi. Senegal Milli Takımı ile Afrika Kupası’na katılacak olan 24 yaşındaki oyuncuyla şimdilik eski takım arkadaşı Niang'ın forma giydiği Katar'ın Al-Sadd kulübü ve Marsilya ilgileniyor.Sarı-lacivertli yönetimin transfer gündemine Milos Krasic'i alması da Senegalli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalini kuvvetlendiriyor.Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Mamadou Niang ile birlikte Fransa'dan transfer ettiği Issiar Dia, kıvrak çalımları ve süratli stiliyle taraftarın gönlünü kazanmıştı. Geçen yıl sarı-lacivertli forma ile 32 maça çıkan Issiar Dia, attığı 2 golden çok attırdığı gollerle dikkat çekmişti.Sezon başından bu yana yaşanan sancılı sürecin ardından Niang'ın takımdan ayrılmasıyla morali oldukça bozulan Issiar Dia, ilk yarı boyunca istenilen seviyeye gelemedi.Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası ise formasını Miroslav Stoch'a kaptırdı.Sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli forma ile yalnızca 5 maçta sahaya çıkan Issiar Dia, toplam 179 dakika forma giydi ve 2 gole imzasını attı.