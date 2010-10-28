-FENERBAHÇE İLE BURSASPOR 83. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Fenerbahçe ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 83. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takımın Birinci Lig'e yükseldiği 1967-68 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında şimdiye dek yapılan 82 maçtan 41'ini Fenerbahçe, 13'ünü Bursaspor kazanırken, 28 maç da berabere sonuçlandı. ''Sarı Kanaryalar''ın attığı toplam 128 gole, ''Timsahlar'' 67 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanırken, ikinci yarıda İstanbul'daki mücadeleden Bursaspor 3-2 galip ayrıldı. -BURSA'DAKİ MAÇLAR- Fenerbahçe ile Bursaspor, yarınki maçın yapılacağı Bursa Atatürk Stadı'nda şimdiye dek 40 kez karşılaştı. Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip gelirken, Fenerbahçe 14 maçta gülen taraf oldu, 18 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe deplasmanda 43 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü. Bu arada, iki ekip arasında 1992-93 sezonunda Bursa'da oynanması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle İzmir'de yapılmış ve yeşil-beyazlılar 2-1 galip gelmişti. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-03 sezonunda Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı. Bursaspor ise lig tarihinde 13 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye dek en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar 1970-71, 1990-91 ve 2007-08 sezonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı.