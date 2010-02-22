Fenerbahçe ile Bursaspor 82. randevuda

T24 - Fenerbahçe ile Bursaspor, bugün yapacakları maçla birlikte, lig tarihinde 82. kez karşı karşıya gelecek.



Yeşil-beyazlı takımın Birinci Lig'e yükseldiği 1967-68 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında şimdiye dek yapılan 81 maçtan 41'ni Fenerbahçe, 12'sini Bursaspor kazanırken, 28 maç da berabere sonuçlandı.



"Sarı Kanaryalar"ın attığı toplam 126 gole, "Timsahlar" 64 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.



En farklı skorlu galibiyetler



Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-03 sezonunda Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.



Bursaspor ise lig tarihinde 12 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye dek en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil- beyazlılar 1970-71, 1990-91 ve 2007-08 sezonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Bursaspor son 10 maçın 6'sında puan aldı



Bursaspor, Fenerbahçe ile ligde yaptığı son 10 maçın 6'sında rakibinden puan almayı başardı.



İki takım arasındaki son 10 lig maçında taraflar 4'er galibiyet alırken, 2 maç da berabere sonuçlandı.



Öte yandan, iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşti ve İstanbul'daki maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen, gol averajıyla turu geçen taraf oldu.