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Spor

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın sol bek kapışması

Fenerbahçe Diego ve Robin van Persie'yi Beşiktaş'ın elinden kapmış ancak istediği verimi alamamıştı

06 Temmuz 2016 14:13

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetesi The Sun’un Beşiktaş, Alexander Kolarov’u 3 milyon Sterlin bonservis ve 50 bin Sterlin haftalık ücretle bitirdiği ve imzaların an meselesi olduğunu iddia etmesinin yanı sıra, Fenerbahçe’nin de başarılı sol bek için devreye girdiği öne sürüldü. Başkan Aziz Yıldırım'ın da transferde sınırları zorlamaya niyetli olduğu iddialar arasında yer aldı. 

Fanatik’te yer alan habere göre, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın bizzat ilgilendiği transfer sonuçlanırsa, sağ kanada Gökhan Gönül’ü alan Kartal, solu da Fenerbahçe’nin çok istediği yıldızla güçlendirmiş olacak.

 

Tosic de devrede

 

Kolarov transferiyle bizzat Başkan Fikret Orman’ın ilgilendiği ve sorun çıkmaması için gelişmeleri yakın çevresinden bile sır gibi sakladığı öğrenilirken, süreçteki kilit isimlerden birinin ise Beşiktaş'ın sol beki Dusko Tosic olduğu ortaya çıktı. Vatandaşıyla konuşan ve Beşiktaş’a dair övgüler yağdıran oyuncunun Kolarov’un kararını etkilediği ifade edildi.

Bir son dakika pürüzü çıkmaz ve Sırp futbolcu gelirse, Beşiktaş, Gökhan’la doldurduğu sağ kanadının ardından sol bekini de bir dünya yıldızıyla garantiye almış olacak.

Kolarov

 

Yıldırım teklifi yükseltebilir

 

İngilizler, Kolarov’un Beşiktaş’a yakın olduğunu yazıyor, Siyah-Beyazlılar da işe ‘Bitti’ gözüyle bakıyor ama Fenerbahçe devreden çıkmış değil. Skrtel ve Valbuena için soluğu yurt dışında aldığı belirtilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Sırp futbolcuyu kaçırmamak için son bir hamle daha yapmaya karar verdiği öğrenildi.

İngiliz ekibi Manchester City’ye, “Bizim son teklifimizi almadan karar vermeyin” mesajını ileten Başkan Yıldırım’ın, deneyimli savunmacı için Beşiktaş’ın verdiğinden daha yüksek bir bonservis bedeline çıkabileceği ve bunun da tüm dengeleri değiştirebileceği belirtildi.

 

Fenerbahçe iki oyuncuyu Beşiktaş'tan kapmış ancak istediği verimi alamamıştı

 

Geçen iki sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ilgilendiği Diego Ribas ve Robin van Persie'yi ezeli rakibinin elinden kapmış ancak iki oyuncu da beklentiyi karşılamamıştı. Beşiktaş ise Fenerbahçe'ye kaptırdığı Diego ve van Persie'nin yerine Jose Sosa ve Mario Gomez'e imza attırmış, iki oyuncunun üst düzey performansıyla şampiyonluğa 'kartal pençesi' atmıştı.

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