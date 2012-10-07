Kadıköy'den üçüncü gol sesi geldi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş Şükrü Saracoğlu'nda kozlarını paylaşıyor.



Ligdeki son 2 maçında 5 puan kaybeden, Alex'in ayrılış sürecinde çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Borussia Mönchengladbach'ı 4-2 yenerek derbi öncesi moral bulmuştu. Sarı-lacivertliler, saha avantajını da kullanarak derbiden galibiyetle ayrılıp, çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de hasta olan Mehmet Topuz, son antrenmana katılmadı.

Ligdeki son 2 maçını kaybeden Beşiktaş da derbi galibiyetiyle kötü gidişe son vermek amacında. Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılarda, sakatlığı geçen Uğur Boral son antrenmanda takımla çalıştı. Hakem Özgür Yankaya'nın yöneteceği zorlu 90 dakikayı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle sadece kadınlar ve çocuklar izleyebilecek. Maç için dağıtılan biletler ise tükendi.

Maçtan dakikalar:

- Dk. 78: Krasic ceza sahası çizgisi üzerinden vuruyor. Top yan direkten dönüyor.

- Dk. 59: Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta oluşan karambolde Gökhan Gönül topu ağalara gönderdi. 3-0

- Dk 57: KIRMIZI KART Veli Kavlak 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

- İlk 45 dakika F.Bahçe'nin üstünlüğü ile sona eriyor...

- Dk. 39: Gökhan Gönül sağ kanattan ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla golü buldu. 2-0

- Dk. 13: Musa Sow ceza sahası içerisinde Kuyt'ın kafa pasında topu rövaşata ile filelere gönderdi. 1-0

- Karşılaşmaya Fenerbahçe başlıyor...

İşte kadrolar

FENERBAHÇE: Volkan, Gökhan, Yobo, Egemen, Hasan Ali, Mehmet Topal, Cristian, Meireles, Caner, Kuyt, Sow

BEŞİKTAŞ: McGregor, Hilbert, İbrahim Toraman, Escude, Sivok, Uğur, Necip, Olcay, Veli, Fernandes, Almeida

Mehmet kadroda yok

Bu zorlu maç öncesinde Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Mehmet Topuz, yaşadığı grip nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı.

Holosko yedek

Slovak futbolcu Filip Holosko ilk 11'de olmayacak. Samet Aybaba tecrübeli futbolcuyu 18 kişilik kadroya aldı ama maça yedek başlatacak.



Kadıköy'de 49. randevu



Ezeli rakiplerin Kadıköy'deki 48 maçından 18'ini Beşiktaş, 16'sını Fenerbahçe kazanırken, 14 maç da berabere bitti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki 31 lig maçında Fenerbahçe'nin 11, Beşiktaş'ın 9 galibiyeti bulunuyor. Beşiktaş, Kadıköy'deki son galibiyetini 17 Nisan 2005'te, tarihe geçen 4-3'lük lig maçında aldı. Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 9 derbide Beşiktaş'a yenilmedi.

Bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda sarı-lacivertlilerle toplam 48 kez karşılaşan ''Kara Kartallar'', bu maçların 18'inde sahadan galip ayrıldı. Fenerbahçe ise 16 galibiyet alırken, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Kadıköy'de Beşiktaş, attığı toplam 66 gole karşılık, kalesinde 62 gol gördü.



Fenerbahçe'nin Kadıköy'de bileği bükülmüyor



Kadıköy'de derbi maçta Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin sahasındaki lig maçlarında bileği bükülmüyor.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 2009-2010 sezonunun 24. haftasında başladığı yenilmezlik serisinde şampiyon olduğu 2010-2011'in yanı sıra 2011-2012 sezonunu da yenilgisiz geride bırakan, 2012-2013 sezonundaki ilk 3 maçını da 2 galibiyet, 1 beraberlikle geçen sarı-lacivertli ekip, ligde seyircisi önünde çıktığı son 46 maçlık periyotta 37 maçı kazanıp 9 kez de berabere kaldı.



Derbi kralı Fenerbahçe



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugün yapılacak derbi öncesi Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı son yıllarda lig maçlarında galibiyet ve gol sayısı açısından büyük üstünlüğü göze çarpıyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 16 maçtan 10'unu kazanıp, 4'ünde berabere kalırken, sadece 2 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray karşısında ise son 17 lig maçından 11'ini kazanıp, 4'ünde berabere kalıp, 2 kez de yenildi.

Ezeli rakipleri ile yaptığı son 33 lig maçında sadece 4 kez yenilen, 21'ini kazanan, 8'inde de berabere kalan ''Sarı Kanaryalar'', bu maçlarda rakip fileleri toplam 52 kez havalandırıp, kalesinde 29 gol gördü.



Kartal çıkış arıyor



Beşiktaş, derbi mücadelesini kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

Ligin son 2 haftasını yenilgiyle kapatan siyah-beyazlı ekip, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederek, hem sezonun ilk derbi galibiyetini almak hem de son 2 maçtaki yenilgileri telafi etmeyi hedefliyor.

Lige 2 beraberlikle başlayan, ardından üst üste 2 maçtan galibiyetle ayrılıp taraftarlarını sevindiren ''Kara Kartallar'', son iki maçı ise mağlubiyetle tamamladı.

Beşiktaş, sezonun ilk derbisinde ise kendi sahasında Galatasaray ile 3-3 berabere kalmıştı.