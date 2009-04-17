Fenerbahçe ile Ankaraspor 10. kez



Fenerbahçe ile Ankaraspor yarın ligde 10. Karşılaşmalarını oynayacaklar. Başkent ekibiyle bugüne kadar yaptığı 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'ini yitirdi, 2'sinde de berabere kaldı.



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor ile yarın 10. kez karşılaşacak.



Sarı-lacivertliler, başkent ekibiyle ligde bugüne kadar yaptıkları 9 maçtan 6'sını kazanırken, 1'ini yitirdi, 2'sinde de berabere kaldı.



Fenerbahçe'nin toplam 17 golüne, başkent ekibi 10 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.



İki ekip arasında Ankara'da yapılan 4 maçta ise taraflar birer galibiyet alırken, 2 maç da berabere sonuçlandı.



