Fenerbahçe ikiye katladı



Beko Basketbol Ligi'nin 15. haftasında zorlu Karşıyaka deplasmanına çıkan Fenerbahçe, hiç ummadığı kadar rahat bir galibiyet aldı. Baştan sona üstün oynayan sarı-lacivertliler, maçı 46 sayı farkla 94-48 kazandı.





Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 94-48 mağlup etti.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker, Green, Semih ve Ömer'in basketleriyle 7-0 öne geçti. İlk basketini 2. dakikada Benton ile bulan Pınar Karşıyaka hücumda etkili bir oyun ortaya koyamadı. Semih, Ömer ve Rasim ile sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, 7. dakikada Preldzic'in faul atışından kazandığı basketle farkı 16 sayıya (25-9) çıkardı. Oyundaki üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Ülker, periyodun son saniyesinde Preldzic'in 3 sayılık basketiyle ilk periyodu 18 sayı farkla 30-12 önde tamamladı.



İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Ülker, Smith'in basketiyle 14. dakikada 24 sayı farka (39-15) ulaştı. Bu periyotta aradaki farkı 28 sayıya (43-15) kadar çıkaran Fenerbahçe Ülker, son iki dakikaya 46-21 önde girdi. Aradaki farkı Hakan ve Williams ile bulduğu sayılarla indirmeye çalışan Pınar Karşıyaka karşısında Vidmar ile sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, ilk yarıyı 50-27 önde kapadı.



Üçüncü periyotta Ömer ve Preldzic ile 3 sayılık basketler bulan Fenerbahçe Ülker, rakibinin hücumdaki etkisiz oyununun da etkisiyle 23. dakikayı 29 sayı farkla (56-27) önde geçti. Bu dakikadan sonra Hakan ve Williams ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, aradaki farkı 25. dakikada 24 sayıya kadar düşürdü: 36-60 Aradaki farkın daha da azalmasına izin vermeyen Fenerbahçe Ülker etkili oyununu sürdü. Periyodun bitmesine 1 dakika kala Oğuz'un basketiyle farkı 35 sayıya (75-40) kadar çıkaran sarı lacivertliler, periyodu 76-42 önde tamamladı.



Son periyodun ilk 5 dakikasında Preldzic, Smith ve Vidmar'ın sayılarıyla 9-0'lık bir seri yakalayan Fenerbahçe Ülker, 43 sayı farkla 85-42 öne geçti. Genç oyuncularıyla mücadeleyi sürdüren Pınar Karşıyaka, periyottaki ilk basketini sahadaki tek yabancısı Benton ile buldu. Son dakikalarında iki takımın da rahat bir oyun ortaya koyduğu müsabakada, Pınar Karşıyaka Erhan, Fenerbahçe Ülker ise Oğuz ve Vidmar ile sayılar buldu. Fenerbahçe Ülker müsabakayı, 46 sayı farkla 94-48 kazandı.



Hafta içinde Euroleague'de TOP 16'ya yükselen Fenerbahçe, ligde de son haftalardaki çıkışını sürdürdü ve ilk yarıyı 26. puanla 3. sırada kapattı.



Son 6 maçta 5. galibiyetini yine farklı bir skorla kazanan sarı-lacivertlilerde 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Emir Preldzic 18 sayı-6 asist-5 ribaunt, Gasper Vidmar 15 sayı-8 ribaunt, Semih Erden de 15 sayı-6 ribauntla öne çıktılar.



İlk yarının son 2 haftasını Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye farklı yenilerek kapatan Karşıyaka'da ise çift haneye ulaşan tek isim 15 sayı ile Hakan Köseoğlu oldu.



PINAR KARŞIYAKA: 48 - FENERBAHÇE ÜLKER: 94



Salon: Karşıyaka

Hakemler: Erşan Kartal xx, Zafer Yılmaz xx, Özlem Yalman xx

Pınar Karşıyaka: Williams x 6, Hakan xx 15, Valentin x, Brown xx 8 Benton xx 10, Gökper x, Ömer x, Furkan x 2, Erhan xx 7, Nehir x

Fenerbahçe Ülker: Green xxx 8, Ömer xx 10, Rasim xx 8, Semih xxx 15, Preldzic xxx 18, Damir Kaan xx 3, Vidmar xxx 15, Oğuz xxx 12, Smith xx 5, Serhat x, Can x, Aydın x

1. Periyot: 12-30

Devre: 27-50

3. Periyot: 42-76



