Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini Spartak Trnava karşısında elde etti. Sarı-lacivertli ekibi sonuca götüren goller Islam Slimani'den geldi.

Avrupa'da ve ligde aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Fenerbahçe, Spartak Trnava galibiyetiyle kendine geldi. Gruptaki ilk puanlarını elde eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi moral depoladı.

UEFA Avrupa Ligi 'nde mücadele eden Fenerbahçe, D Grubu ikinci maçında sahasında Spartak Trnava'yı konuk etti. Kadıköy'deki maçın ilk 45 dakikasında Fenerbahçe, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Eljif Elmas'ın sürüklediği ataklarda açık arayan sarı-lacivertliler, Islam Slimani ile gole yaklaştı ancak son vuruşlardan sonuç çıkmayınca devre golsüz sona erdi.

İkinci yarıyla birlikte Fenerbahçe aradığı golü çok geçmeden buldu. 51. dakikada Martin Skrtel'in kafayla indirdiği topu kaleci Martin Chudy uzaklaştırmak istedi ancak oluşan karambolde topa dokunan Islam Slimani, Spartak Trnava ağlarını havalandırdı.

Golle birlikte motivasyon yükselten temsilcimiz çok geçmeden bir gol daha bularak iyice rahatladı. 68'de sol kanatta topla buluşan Andre Ayew, son çizgiden ortasını yaptı ve ortaya ön direkte iyi yükselen Islam Slimani, kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.

Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ederek ilk puanlarını hanesine yazdırdı.

Grubun diğer maçında Dinamo Zagreb, Anderlecht'i 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Anderlecht ise bu haftayı da puansız kapattı.