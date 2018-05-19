Fenerbahçe ikinci Avrupa zaferi için parkede!

Obradovic\'in 12\'nci finali

Fenerbahçe üçüncü kez finalde

Real Madrid\'e karşı son 5 maçta üstün taraf Fenerbahçe

Gökhan HEBEPCİ - BELGRAD / DHA

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi final karşılaşmasında yarın İspanya\'nın Real Madrid takımı ile karşılaşacak. Sırbistan\'ın Belgrad kentinde bulunan Stark Arena\'da oynanacak mücadele saat 21.00\'de başlayacak.

Sarı lacivertliler İspanyol rakibini mağlup ederek Avrupa Ligi sahnesindeki ikinci zaferine ulaşmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ise daha önce 9 kez uzandığı kupayı, bir kez daha kaldırmak hedefinde.

OBRADOVİC\'İN 12\'NCİ FİNALİ

Zeljko Obradovic, kariyerinde 12\'nci kez Avrupa Ligi\'nde finale yükseldi.

Sırbistan\'da düzenlenen Avrupa Ligi Dörtlü Finali\'nde 17\'nci kez yer alan Obradovic, Fenerbahçe ile üst üste üçüncü kez final heyecanı yaşayacak.

Obradovic, daha önce 11 kez yer aldığı finalde 9 defa kupayı kazanma başarısı gösterdi. Avrupa Ligi\'nin en fazla şampiyon olan başantrenörü unvanını elinde bulunduran Sırp antrenör, 10\'uncu kupa sevincini Fenerbahçe\'de yaşamak için ter dökecek.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, tarihinde üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi. 2013-2014 sezonundan bu yana Zeljko Obradovic yönetiminde büyük başarılara imza atan sarı lacivertliler, Sırp çalıştırıcı nezaretindeki ilk senesinde Avrupa Ligi\'nde Top 16\'da veda ederken, 2014-2015 sezonunda tarihinde ilk kez Dörtlü Final\'e yükseldi. Dörtlü Final\'deki ilk senesinde yarı finalde Real Madrid\'de, üçüncülük maçında ise CSKA Moskova\'ya mağlup olan sarı lacivertliler, turnuvayı dördüncü olarak noktalamıştı.

Fenerbahçe Doğuş adım adım yükseldiği Avrupa Ligi sahnesinde, 2015-2016 sezonunda ise finale ulaşmayı başardı. yarı finalde Baskonia\'yı geçen Fenerbahçe, finalde ise CSKA Moskova\'ya uzatmalar sonucunda mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Geçen sezon (2016-2017) ise yarı finalde Real Madrid\'i, finalde ise Olympiakos\'u mağlup eden sarı lacivertliler, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.

SON 5 MAÇTA ÜSTÜN TARAF FENERBAHÇE

Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid arasında oynanan son 5 karşılaşmada, Fenerbahçe Doğuş\'un 3, Real Madrid\'in ise 2 galibiyeti bulunuyor. Bu sezon iki takım arasında oynanan iki maçın ilkinde Real Madrid deplasmanda Fenerbahçe\'yi 79-77 mağlup ederken, ikinci maçta ise bu kez Fenerbahçe deplasmanda Real Madrid\'i 86-83 yenmeyi başardı. Geçen sezon Avrupa Ligi normal sezonunda iki takım da evlerindeki maçları kazanırken, Fenerbahçe Doğuş, Dörtlü Final\'de İspanyol rakibini yenerek finale uzanmış ve daha sonra şampiyon olmuştu.

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- Fenerbahçe - Zalgiris maçının ardından yapılan açıklamalar (ARŞİV)