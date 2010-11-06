-FENERBAHÇE İKİ HAFTA SONRA KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor'u 4-2 yenerek, iki hafta sonra 3 puan aldı. Ligin 9. haftasını Galatasaray (0-0), 10. haftasını ise Bursaspor (1-1) beraberlikleriyle geride bırakan sarı-lacivertli ekip, iki haftalık bir aradan sonra yeniden 3 puan elde etti. Ligde 11. maçında 6. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, puanını 21'e yükseltti. Fenerbahçe'nin 3 beraberlik, 2 de mağlubiyeti bulunurken, sarı-lacivertliler attığı gol sayısını 29'a yükseltip kalesinde 14 gol gördü. -LUGANO VE SEZER DEVRE ARASINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ- Karşılaşmanın 32. dakikasında kapışan ve bu nedenle hakemin sarı kart gösterdiği Fenerbahçeli Lugano ve Eskişehirsporlu Sezer, devre arasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İlk yarının sona ermesinin ardından soyunma odası koridorlarında yaşanan kavga nedeniyle hakem Bünyamin Sezer'in iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdiği öğrenildi. Fenerbahçe'de Lugano'nun oyundan atılmasıyla teknik direktör Aykut Kocaman, Stoch'u oyundan alıp Lugano'nun yerinde görev yapması için Bilica'yı maça dahil etti. -EMRE SAKATLANDI- Son dönemde önemli oyuncularının ciddi sakatlık sorunlarıyla karşılaşan Fenerbahçe'de, Eskişehirspor maçının ilk yarısında sakatlanan Emre'nin durumu teknik heyeti üzdü. Karşılaşmanın 30. dakikasında bir pozisyonda topa hamle yaptığı sırada sağ arka adalesinden sakatlanan Emre, maça devam edemedi. Sürpriz bir sakatlık geçiren sarı-lacivertli futbolcu, yerde kaldığı anda durumunun ciddiyetini anlayıp yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Emre, sedye ile oyun alanından çıkarılırken, bu futbolcunun yerine Fenerbahçe'de Kazım oyuna dahil edildi. Emre'nin sağ arka adalesinde yırtık şüphesi olduğu, futbolcunun durumunun çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacağı ifade edildi. -GOLLERE DÖNÜŞ- Spor Toto Süper Lig'de ilk 8 haftalık bölümü 24 gol atarak, maç başına 3 gol ortalamasıyla geride bıraktıktan sonra 9. haftada Galatasaray (0-0), 10. haftada da Bursaspor (1-1) maçlarında toplamda bir gol kaydedebilen Fenerbahçe, Eskişehirspor maçında, ilk 8 maçtaki kimliğine geri döndü. Sarı-lacivertli ekibin maçta penaltıdan ilk golüne imzasını koyan Alex 5, Fenerbahçe'nin 2. ve 4. golünü kaydeden Semih bu sezon 6. gollerini atarken, Gökhan Gönül ikinci kez rakip fileleri havalandırdı. -BİLİCA ISLIKLANDI- Maçta Eskişehirspor'un attığı 2. golde savunmada ciddi bir hata yapan Bilica'yı seyircisi ıslıkladı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Brezilyalı savunma oyuncusu ayağına topu her alışında tribünlerin bir kısmı ıslıkla bu futbolcuyu protesto ederken, bir bölüm de destek vermek için alkış tuttu. 72. dakikada Semih'in attığı golden sonra ise farklı tribünlerden Bilica'ya destek veren tezahüratlar yükseldi. Bilica'nın ıslıklandığı sırada kaleci Volkan Demirel, kale arkası tribünlerine doğru dönerek taraftarlardan bunu yapmamalarını istedi. Brezilyalı futbolcu yaşadığı bu olumsuz durumun ardından maçın kalanında savunmada yaptığı yerinde müdahalelerde tribünlerden alkış aldı. -ÖZER İSTANBUL'A DÖNDÜ- Almanya'da sol ayak tarak kemiğinden ameliyat edilen ve tedavisine bir süre burada devam eden Özer İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe-Eskişehirspor maçını koltuk değnekleriyle tribünden takip etti. -NOTLAR- -Karşılaşmanın 82. dakikasında teknik direktör Aykut Kocaman, Semih'i oyundan alıp Dia'yı maça dahil ederken, Fenerbahçe son dakikaları forvetsiz oynadı. -Fenerbahçeli taraftarlar son dakikalarda bazı futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. ''I Love You Alex'' şeklinde önce kaptan için tempo tutan sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra Gökhan Gönül, Mehmet Topuz ve Dia'ya tezahüratlar yaptı. Taraftarlar maç sonunda da takımı tribünlere çağırırken, sarı-lacivertliler saha içinde bir araya gelip tribünleri selamladı. -Maç sonunda sahaya giren bir taraftar, Alex'e yapışarak formasını istedi. Güvenlik görevlileri, taraftarı saha dışına çıkardı.