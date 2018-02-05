Fenerbahçe için kritik haftalar başlıyor

Sarı-Lacivertliler 2 yenilgi aldığı periyoda giriyor

Ligde en az mağlubiyeti bulunan (2) Fenerbahçe, aynı zamanda en çok berabere kalan takım (8)

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -

Ligin en az yenilen ve en çok berabere kalan takımı Fenerbahçe, bu özelliği nedeniyle zirve yarışında yoluna yara alarak devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig\'de 20\'nci hafta geride kalırken Fenerbahçe, 8 beraberlikle en fazla berabere kalan ekip olurken 2 mağlubiyet alarak ise en az yenilen takım oldu. Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında 2-2 berabere kalarak evinde yara alan Fenerbahçe, Beşiktaş\'ın Bursa\'da, Başakşehir\'in Konya, Galatasaray\'ın ise Sivas\'ta puan kaybetmesi sonucu büyük fırsat kaçırmış oldu.

2 YENİLGİ ALDIKLARI PERİYODA GİRİLDİ

Ligin ilk yarısında 4\'üncü haftasında konuk ettikleri Medipol Başakşehir\'e 3-2 yenilen sarı-lacivertli ekip, 7\'nci haftada ise Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında Alper ve Skrtel\'in kırmızı kart görmesi ile 9 kişi kalarak 1-0 mağlup olmuştu. Ligde başka yenilgisi olmayan Fenerbahçe, şu ana kadar kaybettiği puanların büyük bölümünü yıldız futbolcuların sebep olduğu basit hatalardan dolayı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, ikisi deplasman olmak üzere 4 zorlu maça çıkacak. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor\'u da evinde ağırlayacak. Sarı-lacivertliler bu zorlu maçlardan 3 puan hedefleyerek şampiyonluk yolunda önemli avantaj sağlamak istiyor.

OZAN TUFAN \'AF\' BEKLİYOR

Ara transferde takıma takviye yapamayan tek takım olan Fenerbahçe, Robin van Persie\'yi Feyenoord\'a gönderirken Ahmethan Köse\'yi de Boluspor\'a kiraladı. Acıbadem Grubu ile imzalanan sponsorluk anlaşması ile Finansal Fair Play (FFP) şartlarını yerine güçlükle getiren sarı-lacivertliler, kimseye imza attıramadı. Öte yandan Aykut Kocaman\'ın kadro dışı bıraktığı ve Dereağzı\'nda tek başına çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan da tecrübeli teknik adamdan af bekliyor.

SAMANDIRA REVİRE DÖNDÜ

Sezon başından bu yana sakatlarla başı dertte olan Fenerbahçe\'de yaşanan puan kayıpları bir hayli can sıkarken Samandıra da adeta revire döndü. Sol ön çapraz bağı kopan Uygar Mert Zeybek, sol arka üst adalede kopma ile bazı bölgelerdeki yırtıkları bulunan Yiğithan Güveli, ligin 18\'inci haftasındaki Göztepe mücadelesinde sol omzu çıkan Giuliano, sağ ayak baş parmağında kemik ödemi bulunan Janssen\'in ve Mehmet Ekici\'nin tedavileri sürerken 2 futbolcudan sevindirici haber geldi. Sağ arka üst adalesinde 2\'nci derece yırtık bulunan Şener Özbayraklı ile sağ arka alt adalesinde 2\'nci derce yırtık bulunan Luis Neto\'nun tedavileri büyük ölçüde tamamlandı. Teknik direktör Aykut Kocaman\'ın görev vermesi halinde Şener ve Neto 21\'inci haftada oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde görev alacak.