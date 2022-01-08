T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe için Divock Origi iddiası

Divock Origi, 7 sezondur formasını terlettiği Liverpool'da 195 maça çıkarken 49 gol kaydetti

08 Ocak 2022 14:02

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, İngiliz kulübü Liverpool'un forvet oyuncusu Divock Origi'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe Kulübü, antrenör arayışlarına devam ederken Belçika basınından farklı bir transfer iddiası gündeme getirildi.

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin iddiasına göre, Fenerbahçe'nin en önemli transfer önceliğinde Belçikalı milli oyuncu Divock Origi bulunuyor.

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin, 26 yaşındaki Belçikalı forvete yüklü bir maaş da sunacağını dile getiren Tavolieri, İngiliz kulüp Newcastle United'ın da Origi'nin taliplerinden biri olduğunu öne sürdü.

Tavolieri, Origi'nin İngiltere'de kalmak istediğine vurgu yaparken bu durumun ancak ikna edici bir sözleşmeyle mümkün olabileceğini belirtti.

Divock Origi, 7 sezondur formasını terlettiği Liverpool'da 195 maça çıkarken 49 gol kaydetti.

 

fenerbahçeorigitransferliverpoolbelçikaiddia
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24