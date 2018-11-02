Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam 388.kez karşı karşıya gelecek. İki takımda da ciddi eksikler bulunuyor, ama Fenerbahçe'de kulübede de büyük bir eksi var: teknik direktör. Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz hafta alınan Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında Phillip Cocu'nun görevine son vermişti, fakat boş koltuk hala doldurulamadı, takımı maça yardımcı antrenör Erwin Koeman hazırladı. Fanatik yazarı ve futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Cocu'nun kovulmasından sonra Fenerbahçe'nin oynayacağı ilk maçın Galatasaray derbisi olmasını bir şans olarak yorumladı.

"İpler Aslan'ın elinde ama Fener için bir şans..." başlığıyla bir yazı kaleme alan Demirkol, Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili şu yorumda bulundu:

Fenerbahçe için Cocu sonrası ilk maçın Galatasaray karşısında olması bir şans. İstedikleri oyunu oynayıp savunmada kalmaları eleştirilmez. Ayrıca konsantrasyon sağlamak da kolay olacaktır. Koeman büyük ihtimalle 5’li bir savunmayla kontra oyunu isteyecek. Eğer büyük savunma hataları yapmazlarsa Hasan Ali, Elijf ve Benzia’nın driplingleriyle oyunu ileri taşımaya çalışacaklar.

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